الإعلان عن مسابقة تصميم بوستر دائم لمعرض دمشق الدولي والشروط هي؟

جهينة نيوز:

أعلنت المؤسسة العامة للمعارض والأسواق الدولية عن إجراء مسابقة لانتقاء بوستر دائم لمعرض دمشق الدولي يحصل الفائز فيها على مكافأة قدرها 3 ملايين ليرة سورية على أن يبدأ التقديم في الأول من تشرين الأول ولغاية الـ31 منه.

وحددت المؤسسة في إعلانها الشروط الفنية الواجب توافرها في التصميم، مبينةً أن المصمم يجب أن يلتزم بإجراء كل التعديلات المطلوبة من قبل المؤسسة من دون أن يترتب عليها أي نفقة إضافية وأن يراعى في التصميم التفرد والابتكار والحضور البصري لفكرة معرض دمشق الدولي بحيث لا يكون منقولاً أو مقتبساً عن أي تصميم سابق أو حتى مشابهاً له.

ويتم التقدم للمسابقة حسب الإعلان عن طريق ديوان المؤسسة ويستخدم المصمم رقماً خماسياً خاصاً به بدلاً من اسمه من أجل سرية التحكيم كما ترفق الأعمال بظرف مغلق يوضع عليه من الخارج الرقم الخماسي ويتضمن المعلومات اللازمة للاتصال بالمشترك في حال فوزه.

ولفتت المؤسسة في إعلانها إلى أن لجنة من اختصاصيين ونقاد فنيين وأصحاب خبرة وإداريين ستقوم بتحكيم هذه المسابقة التي تعلن نتائجها في الصحف الرسمية المحلية وعلى الموقع الالكتروني الرسمي للمؤسسة، كما سيتم الاتصال بالفائز مباشرة.