ملياران و600 مليون ليرة أرباح مؤسسة الصناعات الغذائية

جهينة نيوز:

أشارت مصادر المؤسسة العامة للصناعات الغذائية أن معدل تنفيذ الشركات التابعة للمؤسسة بلغت لغاية 31 آب الماضي ما يقارب الـ 50 %، محققة إجمالي أرباح قبل الضريبة وصلت إلى مليارين و600 مليون ليرة سورية.

وأشارت إلى أن المؤسسة تعمل في إطار تنفيذ خطتها الاستثمارية لاسيما المتعلقة منها بالتوسع بخطوط إنتاج المياه، حيث تمت المصادقة مؤخراً على عقد خاص بإضافة خط إنتاج جديد لتعبئة المياه الطبيعية في وحدة بقين وإعطاء أمر مباشرة بكلفة تقديرية تصل إلى مليار و800 مليون ليرة، مقابل العمل على استكمال تجديد خطوط الإنتاج حيث وصلت معظم المشاريع لمرحلة التعاقد.