عقوبات أمريكية جديدة على شركات صينية والسبب إيران!

جهينة نيوز:

أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم الخميس أن بلاده فرضت عقوبات جديدة على شركات صينية لتعاونها مع إيران.

وقال بومبيو عبر حسابه بموقع "تويتر": " تتخذ اليوم الولايات المتحدة الأمريكية المزيد من الإجراءات كجزء من حملتنا لتعزيز الضغط الاقتصادي ضد النظام الإيراني، وأولئك الذين يساهمون في سلوكه المزعزع للاستقرار".

وأضاف، "إننا نفرض عقوبات على بعض الشركات الصينية لمشاركتها عن عمد في صفقات نقل النفط الكبرى من إيران... بالرغم من العقوبات الأمريكية المفروضة".

وتصاعدت التوترات في الخليج، لا سيما بين إيران والولايات المتحدة، بعدما اتهمت واشنطن طهران بالمسؤولية عن هجوم استهدف ست ناقلات نفط، في أيار وحزيران، وهو ما تنفيه طهران.

وبعدها أسقطت إيران طائرة مسيرة أمريكية، قالت إنها دخلت مجالها الجوي، بينما ذكرت واشنطن أنها كانت في الأجواء الدولية. وتراجع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في اللحظة الأخيرة، عن قرار شن ضربات جوية ضد إيران رداً على إسقاط الطائرة.

كما تأتي هذه التصريحات بعد حوالي أسبوع على هجوم استهدف منشأتين نفطيتين في السعودية، وأعلن الحوثيون مسؤوليتهم عنه، فيما تتهم الرياض وواشنطن، إيران بالضلوع فيه.