لافروف وغوتيريش يبحثان اللجنة الدستورية في سوريا والأزمات الإقليمية

جهينة نيوز:

بحث وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يوم امس الأربعاء، التشكيل النهائي للجنة الدستورية في سوريا وآخر التطورات في عدد من الأزمات الإقليمية.

وقالت الأمم المتحدة في بيان اليوم الخميس: "التقى الأمين العام للأمم مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، وتم بحث تشكيل اللجنة الدستورية في سوريا، وآخر التطورات في عدد من الأزمات الإقليمية".

وكان غوتيريش أعلن يوم الاثنين الماضي عن تشكيل اللجنة الدستورية، مشيرا إلى أن هذه اللجنة ستعقد أول اجتماعاتها خلال الأسابيع القادمة.

وأعرب عن ثقته بأن صياغة اللجنة قد يشكل بداية للخروج من الصراع نحو حل يستجيب للرغبات المشروعة لجميع السوريين.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعلن في وقت سابق من الشهر الجاري، أنه تم تحديد أعضاء اللجنة الدستورية السورية بشكل نهائي، وينبغي إطلاق أنشطتها على الفور.

المصدر: "نوفوستي"