50 صنف أدوية لتاميكو تكفي الحاجة المحلية

جهينة نيوز:

تسجل الشركة العربية الطبية “تاميكو” تطوراً كمياً ونوعياً في مقرها الجديد من خلال زيادة الإنتاج والمبيعات وعدد الأصناف الدوائية بالتزامن مع توسيع وتطوير أقسامها واستحداث خطوط إنتاج جديدة ضمن سياسة الاعتماد على الذات وتحقيق مفهوم الأمن الدوائي في ظل ظروف الحصار الاقتصادي المفروض على البلاد وامتناع الشركات الغربية عن توريد حاجاتها من قطع الغيار والمواد الاولية.

وأوضح المدير العام للشركة الدكتور فداء علي في تصريح ل “سانا” أن تاميكو أنتجت منذ منتصف عام 2018 وحتى تاريخه ما يقارب 50 مستحضراً دوائياً من مختلف الاشكال الصيدلانية، موضحاً أن طاقتها الإنتاجية تكفي حاجة السوق المحلية من هذه المستحضرات.

وبين الدكتور علي أن مبيعات الشركة في عام 2018 وصلت إلى 078ر3 مليارات ليرة وإنتاجها يزيد على 3 مليارات ليرة فيما بلغت أرباحها 133ر1 مليار ليرة مع الحفاظ على كافة امتيازات العاملين فيها لناحية الحوافز الإنتاجية الشهرية والوجبة الغذائية واللباس وغيرها.

وقال علي: إنه منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية شهر آب الماضي زادت المبيعات بنسبة 110 بالمئة عن نفس الفترة من العام السابق والإنتاج بنسبة 123 بالمئة، لافتاً إلى أن قيمة الإنتاج بلغت 217ر2 مليار فيما وصلت قيمة المبيعات إلى 812ر1 مليار ليرة ومشيراً إلى أنه بعد تدمير المقر استطاعت الشركة بخبرات وجهود عمالها تأهيل المبنى بالكامل بما يتناسب مع متطلبات وزارة الصحة وشروط التصنيع الجيد وتم تأهيل واستثمار أقسام إنتاج الأدوية كالكبسول والأقراص والشراب الجاف والتعبئة والتغليف إضافة إلى إعادة تأهيل وتجهيز كامل مخابر المديرية الفنية وتزويدها بكامل التجهيزات اللازمة لعملها.

وبالنسبة للخطة الاستثمارية للشركة أوضح علي أنها تشمل ثلاثة أقسام جديدة للشراب السائل وقسم الأملاح وآلة جديدة لقسم الأقراص إضافة لتخصيص 100 مليون ليرة لتأهيل واستثمار خط إنتاج المراهم وإنجاز مبنى المستودعات في مقر الشركة وإنشاء حضانة الأطفال ومطعم للعمال.

وبالنسبة لمشاريع التطوير في الشركة أكد الدكتور علي أنه يتم حالياً إنشاء الأعمال المدنية لمعمل الأدوية البشرية في منطقة أم الزيتون الصناعية بالسويداء من قبل الشركة العامة للبناء فيما تجري الدراسة للعروض الواردة لإقامة معمل السيرومات في اللاذقية.