إنجاز 70% من المرحلة الأولى لإزالة الأنقاض من مدينة ديرالزور

جهينة نيوز:

أكد رئيس مجلس مدينة ديرالزور المهندس رائد منديل أن نسبة تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع إزالة الأنقاض من أحياء الجبيلة والموظفين والعرفي بلغت 70% بالمئة، حيث تم ترحيل أكثر من 20 ألف متر مكعب من أصل 30 ألف متر مكعب من الأنقاض من الأحياء المذكورة إلى خارج مدينة ديرالزور، لافتاً بأنه تم توجيه الدعوات لأهالي هذه المناطق للمباشرة بإخراج الأنقاض من منازلهم إلى الشوارع ليتم ترحيلها.

من جانبه صرح مدير الشركة المنفذة للمشروع محمد الطلب لصحيفة الثورة بأن العمل بهذه الأحياء يجري بوتيرة عالية وضمن الفترة المحددة لهذه المرحلة، حيث تم إزالة الأنقاض من الشوارع الرئيسية والفرعية لأحياء العرفي والجبيلة والموظفين، وسيتم خلال الأيام القلية القادمة الانتهاء من تنظيف هذه الأحياء والبدء بتنفيذ المرحلة الثانية في حيي الشيخ ياسين وعلي بيك، والتي تصل الكميات التي سيتم إزالتها من هذين الحيين 20 ألف متر مكعب وخلال مدة زمنية قصيرة لاتتجاوز الـ 15 يوماً.