أبراج الخميس 26 أيلول مع سمر عمران

جهينة نيوز-خاص

مولود ٢٦/ ٩: شخص مهذب ولبق وواقعي، عادف وطموح، يجمع حوله ناس يساعدوه في تحقيق النجاح يتمتع بقدرات تنظيمية تجعل منه مديرا رائعا، فصيح وذوقه رفيع، معاييره عالية تتجسد في الملابس، قد ينتظر من الناس التزقعات المستحيلة، هو على موعد للتعرف على وجه جديد وجيد له على صعيد عاطفي، للبعض طموح لاقصى الحدود، للبعض فرص مالية فكرية وللبعض سفر وارباح مادية واستثمارات،استثمارات جديدة تستخدمها في العمل

الحمل: تشعربوطئة التعب وانزعاج من وضعك الصحي، تتزايد ضغوطات العمل عليك، تجد صعوبة بانجاز ما يفترض انجازه، وهذا ينعكس عليك سلبا باتجاهين نفسي وصحي، لا تؤجل عمل ولا تفكر بانسحاب وخاصة انتبه على امورك التي فيها انفعالات، اخلد للراحة

الثور: لا تعرف الكلل ولا الملل، تقوم بالعمل بأفضل طريقة، الافكار السوداء غير موجودة ودع كل ما يزعجك، نهاراتك فيه نجاح على صعيد مالي وعاطفي، تضع النقاط على الحروف وتكسب حب الحبيب، كل المؤشرات تدل على انك بموقع قيادي وتفرض شروطك، لا تفوت الفرص، اعمل على صعيد الشراكة انت اكثر شخص محظوظ

الجوزاء: زيادة بالضغط العائلي يؤدي إلى تنامي العصبية واثارة الخلافات وتزكية النزاعات بين افراد عائلتك خصوصا عندما يتعلق الامر بامور منزلية او عائلية او عقارية، تجد نفسك مشغولا وتتابع شؤونك، عليك الايمان بقدراتك، يوم مناسب لعقد صفقة عقارية في منزلك، انتبه لامورك البيتية والاعطال والتصليحات

السرطان: تتميز بالتبلور بالحالة الفكرية والذهنية والشخصية، يسمح لك بالاستفادة من شخصيتك وتزداد نسبة اتصالاتك مع من تحب من اخوة او جيران، لا تستسلم للغضب حتى لا تهدر طاقاتك بل على العكس حاول ان تقوي علاقاتك وتسلك طريق للرجعة، تسمع اخبار جيدة من سفرة قصيرة او لقاءات

الاسد: حساس نوعا ما، تقلق وتستنفر حول الامور المالية، تصعب عليك الامور، تتراكم المصاريف، على الرغم من جهودك لضبط الميزانية، القمر ببيت مالك مصاريف غير متوقعة، تجنب شراء الحاجيات غير الضرورية، اجل قسم منها، اشياء ضائعة، او تحصل على هدية

العذراء:: القمر ببرجك، تعبر عن ذاتك ولديك فرصة جيدة لتحقيق مطالبك الشخصية، وضعك يتغير للافضل، ثقتك بنفسك تزداد، لا تتردد بالتعبير عن نفسك في مجال اجتماعي، ستنجح بلقاء شخص حول موضوع وتتبادل الاعمال المفيدة، انجذاب طرف آخر، يوم جيد

الميزان: الدنيا يوم لك ويوم عليك، دولاب الحظ يسير عكس ما تشتهي، انتبه لصحتك، لا تسرف في استعمال طاقتك، ابتعد عن التوتر والقلق لانه يلعب دور سابي حاول ان تتخطى هذه الحالة، تجنب الوساوس، تاخذ قسط من الراحة، يكون لديك قوة اقناع، انتبه من صعوبة وضياع وتآمر، لديك شيء انتبه من المبالغة في الامور بسبب الوساوس وخيبات الامل

العقرب: جيد وملائم لتستفيد من مؤهلاتك في مجالك المهني، تعتمد على الاصدقاء او زملاء مخلصين قادرين على مساعدتك في الانطلاق وتأمين العون المادي، بإمكانك المصالحة بعد خلافات، تحقق احلامك ودعوات وحضور حفلات ومناسبات لك

القوس: تجد نفسك مضطرا للاحتكاك بأوجه جديدة مهنيا، مما يضعك بظروف تتطلب التركيز على عملك، استنفر جميع امكانياتك وتعمل بجد وتكون حريص على علاقاتك بالمحيطين فيك، لا تنس اليوم يوجد احباط او خيبة امل، للبعض نزلة اسواق او تعامل مع غرباء

الجدي: مع إطلالة هذا اليوم، تتجدد عندك الرغبة بالاتصالات او توسيع الأفق، انس الماضي وافتح قلبك للتجديد، الاحوال كلها، عندك أشياء حافلة بين العمل ومتطلبات حياتك الشخصية، حاول ان تأخذ بعين الاعتبار كل مبالغة وخاصة تجنب الدخول لاماكن مجهولة تركيزك على الحركةةوالاتصالات

الدلو: انتبه وركز على امورك المالية، لا تتكل على الحظ فقط، اعرف كيف تلتقط الفرص المناسبة لتحقق الحظ، يوم للهموم المادية حاول أن تعمل ضبط ميزانية، احتمال تنهمك بحسابات لذلك حافظ على الثقة واعمل على طريقة الهر الذي ينام بعين مغلقة والثانية مفتوحة المادي، فرصة مال من تعويض

الحوت: اليوم مناسب تدعم علاقتك مع الشركاء، تستعيد عزيمتك او تبحث عن شخص ما مناسب وتتوصل معه لاتفاق، لكن انتبه قد تسجل بعض الخلافات من وقت لآخر مما يعلو صوتك، كن هادئ واعمل جسر تواصل مع الطرف الاخر واي قضية قضائية ناجحة، شراكة وتركيز على الشراكة