صورة جديدة للسيد حسن نصر الله من ايران و اعلام العدو يعلق

الأربعاء, 25 أيلول 2019 الساعة 23:54 | سياسة, عربي

صورة جديدة للسيد حسن نصر الله من ايران و اعلام العدو يعلق

جهينة نيوز:

نشر موقع الخميني صورة تداولها ناشطون تجمع كل من اللواء قاسم سليماني قائد فيلق القدس و سماحة السيد حسن نصر الله الامين العام لحزب الله و المرشد الاعلى للجمهورية الاسلامية الايرانية الامام علي الخامنئي.

و بحسب وسائل الاعلام فإن الصورة تم التقاطها خلال لقاء جرى مؤخراً في ايران.

و شغلت الصورة الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي و كذلك في الجانب الآخر لفتت الصورة انتباه وسائل اعلام العدو الاسرائيلي و كتبت صحيفة معاريف العبرية " محور الشر :- هذه هي الصورة التي تم تداولها في الساعة الماضية عبر وسائل الإعلام العربية."


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