صورة جديدة للسيد حسن نصر الله من ايران و اعلام العدو يعلق

جهينة نيوز:

نشر موقع الخميني صورة تداولها ناشطون تجمع كل من اللواء قاسم سليماني قائد فيلق القدس و سماحة السيد حسن نصر الله الامين العام لحزب الله و المرشد الاعلى للجمهورية الاسلامية الايرانية الامام علي الخامنئي.

و بحسب وسائل الاعلام فإن الصورة تم التقاطها خلال لقاء جرى مؤخراً في ايران.

و شغلت الصورة الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي و كذلك في الجانب الآخر لفتت الصورة انتباه وسائل اعلام العدو الاسرائيلي و كتبت صحيفة معاريف العبرية " محور الشر :- هذه هي الصورة التي تم تداولها في الساعة الماضية عبر وسائل الإعلام العربية."