بعد فشل الجيش السعودي .. واشنطن سترسل قوات الى السعودية لحمايتها

الأربعاء, 25 أيلول 2019 الساعة 23:50 | سياسة, عالمي

بعد فشل الجيش السعودي .. واشنطن سترسل قوات الى السعودية لحمايتها

جهينة نيوز:

كشفت وسائل اعلام سعودية ان محمد ابن سلمان تلقى اتصال من وزير الدفاع الامريكي مارك اسبر لبحص سبل حماية السعودية و ذلك بعد ايام من فشل الجيش السعودي و منظومة باتريوت من التصدي لهجوم يمني على منشآت ارامكو.

و ذكرت اخبار السعودية ان ولي العهد السعودي تلقى اتصال هاتفي من وزير الدفاع الأمريكي حيث تناولا إلى الترتيبات الجارية لإرسال قوات أمريكية ذات طبيعة دفاعية إلى المملكة.

و نقلت عن وزير الدفاع الامريكية قوله ان الولايات المتحدة ستقوم بكل ما هو ضروري لمساعدة السعودية للدفاع عن نفسها.

و وصف ابن سلمان استهداف ارامكو الذي جاء رداً على العدوان السعودي على اليمن بانه يعد تصعيد خطير تجاه العالم، ويتطلب وقفة حازمة حفظاً للسلم والأمن الدوليين.


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