جهينة نيوز:

أعلن وزير الطرق وبناء المدن الايراني محمد اسلامي، اليوم الاربعاء، عن تشكيل لجنة ايرانية- عراقية- سورية مشتركة للنقل.

وأفادت وكالة تسنيم الايرانية بأن وزير الطرق وبناء المدن الايراني محمد اسلامي قال خلال لقاء مع وزير النفط والثروة المعدنية السوري علي سليمان غانم، نحن نعتقد بأنه يجب تسريع خطة التنمية في سوريا ، ونحن سعداء بفشل الخطط الشريرة للأعداء في سوريا، معربا عن أمله في ان يعم الامن والاستقرار في سوريا وأن يتمكن الشعب السوري من بناء دولته على أكمل وجه.

وأضاف اسلامي: يتمثل الجهد الرئيسي في اللجنة الاقتصادية الإيرانية السورية المشتركة في تحديد أولويات الموضوعات الرئيسية للتعاون والتبادل بين البلدين، وبينما نحدد هذه العناوين، فإننا نحدد ونعمل على تحديد العقبات والمشاكل القائمة في طريق التعاون المشترك.

وأوضح رئيس اللجنة الاقتصادية الإيرانية السورية المشتركة: فيما يتعلق بالعوائق نحن نواجه بعض العقبات، أولها القضايا المالية والمصرفية ، والثاني هو الترانزيت والشحن.

وأضاف اسلامي، حققنا نتائج جيدة في حل المشكلات المصرفية خلال الاجتماعات واللقاءات التي تم اجراؤها مع حاكم مصرف سوريا المركزي في طهران. مشيرا، الى ان القضايا المالية هي قضية أساسية ، وتيسير الظروف المالية في التعاون الاقتصادي له دور في بناء الثقة وتذليل العقبات والاسراع في العمل.

وبيّن اسلامي أنه من أجل التغلب على العقبة الثانية، وهي الترانزيت والشحن، أنشأنا لجنة نقل مشتركة بين إيران والعراق وسوريا تركز بشكل رئيسي على النقل البري والسكك الحديدية. وقد عقدت جلسات مشتركة لهذه القضية على مستوى الخبراء ، وستكون اللجنة قريباً على المستوى الوزاري.