المجموعات الإرهابية تعتدي بقذيفتين على حيي شارع النيل وحلب الجديدة

جهينة نيوز:

اعتدت التنظيمات الإرهابية بقذيفتين صاروخيتين على منازل الأهالي في حيي حلب الجديدة وشارع النيل بمدينة حلب.

و أطلقت المجموعات الإرهابية المنتشرة في الريف الغربي بعد ظهر اليوم قذيفتين صاروخيتين سقطتا قرب روضة تشرين في حي شارع النيل وفي محيط مشفى الرجاء في حي حلب الجديدة.

و تسببت الاعتداءات الإرهابية بوقوع أضرار مادية في الممتلكات العامة والخاصة.

وتنتشر في الريف الغربي والجنوبي الغربي لمحافظة حلب مجموعات إرهابية تتبع في أغلبيتها لتنظيم جبهة النصرة تعتدي على الأحياء السكنية في المدينة والقرى والبلدات الآمنة المجاورة.