اللواء سلامي: أنصار الله قادرون على تغيير ساحة المعركة

جهينة نيوز:

قال القائد العام لحرس الثورة الاسلامية اللواء حسين سلامي، اليوم الأربعاء، أن أنصار الله في اليمن يمكنهم تغيير ساحة المعركة والعدو يدرك ذلك.

وأفادت وكالة تسنيم الايرانية بأن اللواء حسين سلامي قال اليوم في كلمة له، ان أنصار الله اليوم هم مصدر مليء بالقوة ، فإذا تم تحريره، سيغير ساحة المعركة بأكملها والعدو يدرك هذه الحقيقة.

وأضاف القائد العام لحرس الثورة الاسلامية، وصلنا إلى مستويات لا نهاب فيها العدو، إننا عندما نضرب نقول ذلك بشجاعة، ألم نقل أننا اسقطنا الطائرة الامريكية المسيرة؟

وتابع، يجب على الأعداء ألا ينظروا نظرة الامس إلى قوى العالم الإسلامي، لأن المشهد قد تغير، نحن فخورون بأن نكون أقوياء بشكل يتصور فيه العدو أي مهمة معقدة من جانبنا.

وحذر اللواء سلامي الاعداء من القيام بأي خطأ، قائلا، لا تقوموا بأي عمل من شأنه تحرير مخزون قوتنا ولا تتخذوا القرارات بانفعال، واصفاً بيان الدول الاوروبية الثلاث بشأن ايران بالبيان الكاذب، قائلا، ان هؤلاء يريدون اطلاق حرب نفسية ضد ايران مستغلين اجواء اجتماعات الامم المتحدة.