وفد يمثل 60 وسيلة إعلامية اجنبية يزور خان شيخون و محيطها المحرر

جهينة نيوز:

زار وفد إعلامي يمثل نحو 60 وسيلة إعلامية من أوروبا وآسيا وأمريكا اللاتينية بلدات ريفي إدلب الجنوبي وحماة الشمالي اليوم للاطلاع على واقعها بعد تحريرها من الإرهاب والخدمات الأساسية التي تقدمها الدولة للأهالي العائدين إليها.

و جال الوفد الإعلامي في خان شيخون ومحيطها ووثق الأنفاق والكهوف والمغاور التي أنشأها إرهابيو “جبهة النصرة” واتخذوها مقرات لهم ومستودعات أسلحة في المنطقة الممتدة بين مدينة خان شيخون وبلدة التمانعة إضافة إلى العتاد الحربي في وادي العسل إلى الغرب من بلدتي كفر زيتا واللطامنة بريف حماة الشمالي.

و زار الوفد الإعلامي أيضا أحد الأوكار التي كان إرهابيو “الخوذ البيضاء” يتخذونها مقرا لهم واطلع على محتوياته من أسلحة وعتاد حربي يفضح الأكاذيب التي سوقتها هذه المنظمة الإرهابية.

المهندس محمد فادي سعدون المكلف مهام محافظ إدلب بين في تصريح للإعلاميين أن الورشات الخدمية تعمل على إعادة تأهيل المرافق الخدمية والبنى التحتية في خان شيخون بما يساعد ويشجع الأهالي على العودة إلى مدينتهم واستئناف حياتهم الطبيعية مجددا بعد دحر الإرهابيين وإعادة الأمان للمدينة على أيدي الجيش العربي السوري.

وأوضح سعدون أنه يجري حاليا تأمين مياه الشرب للأهالي العائدين بعد أن دمر الإرهابيون مصادر المياه الرئيسة في المدينة خلال سيطرتهم عليها كما يجري تنظيف كل الشوارع التي ينهي الجيش تمشيطها ونزع وتفكيك الألغام والمتفجرات منها تمهيدا لعودة الأهالي الذين يتم تقديم المساعدات الغذائية والطبية لهم.

ولفت إلى أن العديد من الأهالي الموجودين في مدينة إدلب يرغبون بالعودة لكن الإرهابيين يمنعونهم من الوصول إلى ممر أبو الضهور المخصص لخروج المدنيين إلى المناطق الآمنة.

من جهته قال رئيس مجلس مدينة خان شيخون المهندس عبد الكريم النجار أنه يجري حاليا العمل على ترحيل الأنقاض لتأمين عودة الأهالي وتأهيل الشبكة الكهربائية والطرق موضحا أنه يوجد حاليا أربع مدارس جاهزة في المدينة كما يجري تجهيز المخبز لانتاح الخبز خلال أسبوعين.

واستعادت وحدات الجيش في الثالث والعشرين من الشهر الماضي السيطرة على مدينة خان شيخون بريف إدلب الجنوبي إضافة إلى بلدات اللطامنة وكفر زيتا ولطمين ومورك ومعركبة واللحايا بريف حماة الشمالي وذلك بعد القضاء على آخر فلول الإرهابيين فيها