90 شركة وطنية تشارك في معرض الألبسة الرجالية والجلديات التخصصي الجمعة القادم

جهينة نيوز:

بمشاركة نحو 90 شركة وطنية تنطلق يوم الجمعة القادم على أرض مدينة المعارض بدمشق فعاليات المعرض التخصصي للألبسة الرجالية والجلديات vip بدورته 15 والذي يستمر 3 أيام.

وأوضح سامر رباطة عضو لجنة المعارض في غرفة تجارة دمشق أن المعرض الذي يقام بالتعاون مع المكتب الاقليمي لاتحاد المصدرين والمستوردين العرب يستهدف تعزيز وجود المنتجات السورية النسيجية في الاسواق العربية وزيادة حصتها من تلك الاسواق وفتح الأسواق الإفريقية أمامها من خلال علاقات الاتحاد لافتا الى الجودة التي تتمتع بها المنتجات النسيجية السورية وقدرتها على المنافسة مع قدرتها على تلبية اذواق المستهلكين الى جانب أسعارها المنافسة والتي طالما كان طلبا كبيرا على متتجاتها على مدى سنوات ماقبل الازمة والتي تعمل على استعادة اسواقها وزبائنها في السنوات الاخيرة من خلال هذا المعرض والمعارض الأخرى.

وبين أن المعرض الذي يجمع بين جميع منتجي الألبسة الرجالي في دمشق وحلب وحماة وطرطوس وحمص واللاذقية، يعانون حاليا من صعوبة الإنتاج والتصدير وحتى تصريف البضائع وذلك لتذبذب سعر الصرف معتبرا المعرض فرصة لتسويق منتجاتهم الى الاسواق الخارجية.

ودعا رباطة الى توحيد جهود العاملين في مجال معارض القطاع النسيجي لإقامة معرض تخصصي وطني موحد وشامل لكل منتجات القطاع النسيجي ومستلزمات عمله من كافة القطاعات والمحافظات مثل معرض موتكس الذي كانت تنظمه غرفة تجارة دمشق في سنوات ماقبل الازمة.