ميليشيا "قسد" تواصل اختطاف المدنيين في مناطق الحسكة

جهينة نيوز:

واصلت ميليشيا “قسد” بدعم من قوات الاحتلال الأمريكي جرائمها بحق الأهالي في الجزيرة السورية تحت ذرائع عديدة لفرض أجنداتها الانفصالية على السكان المحليين الذين ضاقوا ذرعاً ببطشها واعتداءاتها وخرجوا بمظاهرات حاشدة تطالب بطرد مسلحيها من مناطقهم.

وذكرت مصادر أهلية حسبما نقلت سانا أن دوريات من ميليشيا “قسد” داهمت قرية الحصوية الصغيرة في ناحية تل حميس جنوب مدينة القامشلي واختطفت 4 مدنيين واقتادتهم إلى جهة مجهولة.

وأشارت المصادر إلى أن عمليات المداهمة والاختطاف التي تنفذها دوريات الميليشيا بحق الأهالي وعمليات الترهيب والقتل تتم بدعم أمريكي وبغطاء جوي من طيران التحالف الأمريكي غير الشرعي الذي يشارك بشكل مباشر في تلك الجرائم بحق الأهالي.

وتشهد مناطق سيطرة ميليشيا “قسد” حالة من الفلتان الأمني وعمليات السطو والنهب من قبل عناصر الميليشيا الانفصالية في مناطق سيطرتها عبر إقامة الحواجز المسلحة على الطرق الرئيسة ومداخل المدن والقرى لابتزاز الأهالي واختطاف الشباب إلى معسكراتها.

وواجه الأهالي هذه الممارسات والاعتداءات بمظاهرات احتجاجية في مدن وبلدات وقرى ريفي دير الزور والحسكة ومحافظة الرقة طالبت بطرد مسلحي تلك الميليشيات التي تعيث فساداً في المنطقة وتنشر الخوف بتسلطها وأعمالها العدوانية ضد المدنيين.

وخرج أمس أهالي مدينة الشدادي جنوب الحسكة بمظاهرة حاشدة أغلقت الطريق الرئيسية وأغلقت المحال التجارية وطالب الأهالي بمحاسبة تلك الميليشيا وطردها بعد تصعيد عناصرها إجراءات التضييق عليهم وفرض قراراتها التعسفية بالقوة.