تعميم صارم بمنع "الأركيلة" في الحدائق لهذه الفئات؟

جهينة نيوز:

أصدرت وزارة الإدارة المحلية والبيئة تعميما للمحافظين أكدت فيه على ضرورة التشدد في مراقبة وضبط تقديم "الأركيلة" في الحدائق وخاصة للفئات العمرية الصغيرة (لمن هم دون الثامنة عشرة من العمر)، ويأتي ذلك ضمن الاجراءات المتخذة للحد من هذه الظاهرة.

ولفتت إلى ضرورة الحد من هذا النوع من المخالفات والعمل على تنظيم الضبوط اللازمة بحق المخالفين وفق القوانين والأنظمة النافذة ولاسيما أحكام المرسوم التشريعي رقم 62 وتعليماته التنفيذية القاضي بمنع التدخين وبيع منتجات التبغ وتقديمها في الأماكن العامة وتنفيذ مضامين التعاميم السابقة حول منع تقديم الأركيلة لمن هم دون الثامنة عشرة من العمر ، على أن يتم إعلام الوزارة بما تم اتخاذه من إجراءات حيال هذا الموضوع.