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عودة مئات العائلات إلى منازلها في بلدة مورك بريف حماة التي طهرها الجيش من الإرهاب
الأربعاء, 25 أيلول 2019 الساعة 12:09 |
شؤون محلية
,
أخبار محلية
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