عودة مئات العائلات إلى منازلها في بلدة مورك بريف حماة التي طهرها الجيش من الإرهاب

الأربعاء, 25 أيلول 2019 الساعة 12:09 | شؤون محلية, أخبار محلية

عودة مئات العائلات إلى منازلها في بلدة مورك بريف حماة التي طهرها الجيش من الإرهاب


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