وزراء خارجية الدول الضامنة ل"أستانا" يجددون الالتزام بسيادة سورية ووحدة أراضيها

جهينة نيوز:

جدد وزراء خارجية الدول الضامنة لمسار أستانا التأكيد على الالتزام بسيادة سورية ووحدة أراضيها مشددين على احترام هذه المبادئ من قبل جميع الأطراف.

وقال بيان نشر على موقع وزارة الخارجية الروسية إن “وزراء خارجية روسيا وإيران وتركيا كضامنين لعملية استانا عقدوا اجتماعا ثلاثيا على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ 74 رحبوا خلاله باستكمال عملية تشكيل لجنة مناقشة الدستور”.

وأعرب الوزراء في بيانهم عن تصميمهم على دعم عمل اللجنة عبر التفاعل المتواصل مع الأطراف السورية والمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سورية.. واتفقوا على المساعدة لعقد الجلسة الأولى للجنة في جنيف.

وشدد الوزراء على أن هذه الخطوة الحاسمة ستمهد الطريق من أجل عملية سياسية قابلة للتطبيق يقودها السوريون وتيسرها الأمم المتحدة بالتوازي مع قرارات مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي وقرار مجلس الأمن 2254.

وكان البيان الختامي للاجتماع الذي عقده الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والإيراني حسن روحاني والرئيس التركي رجب طيب أردوغان في الـ 16 من أيلول الجاري شدد على تمسك الدول الثلاث الثابت بسيادة الجمهورية العربية السورية واستقلالها ووحدة وسلامة أراضيها وكذلك أهداف ومبادئ منظمة الأمم المتحدة وأكد وجوب التقيد الشامل بهذه المبادئ وأنه لا ينبغي خرقها بأي أعمال بغض النظر عن منفذيها.