فوز ثمين لبرشلونة على فياريال في الدوري الإسباني

جهينة نيوز:

حقق برشلونة فوزا ثمينا 2-1 بملعبه على فياريال في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، حيث تقدم بهدفين في أول 15 دقيقة، قبل أن يصمد في النهاية بعد أن قلص سانتي كازورلا الفارق في نهاية الشوط الأول.

وخيم على انتصار برشلونة مشهد علاج لاعبه البارز ليونيل ميسي لفترة طويلة على أرض الملعب، جراء إصابة في الفخذ في الشوط الأول، قبل أن يتم استبداله خلال الاستراحة بالجناح الفرنسي عثمان ديمبلي.

ووضع أنطوان جريزمان برشلونة في المقدمة بضربة رأس في الدقيقة السادسة بعد أن أفلت من رقيبه ليلمس الكرة عقب ركلة ركنية نفذها ميسي.

وضاعف البرازيلي أرتور النتيجة بتسديدة مذهلة من مسافة بعيدة، وبدا أن الفريق القطالوني في طريقه لتجاوز متاعبه في الفترة الأخيرة.

لكن مارك-أندريه تير شتيجن حارس برشلونة أساء تقدير تسديدة بعيدة المدى من كازورلا ليسمح للفريق الزائر بالعودة لأجواء المباراة، قبل أن يحافظ برشلونة على تفوقه ويرفع رصيده إلى عشر نقاط من ست مباريات.