البناء والتعمير تدرس رفع رأس مالها إلى 14 ملياراً لمواكبة اعادة الإعمار

جهينة نيوز:

ناقش مجلس إدارة الشركة العامة للبناء والتعمير في اجتماعه أمس اقتراح تعديل رأسمال الشركة من ٢ إلى ١٤ ملياراً وفق أسس ومعايير علمية، وبما يتناسب مع الإمكانات والموجودات الثابتة والممتلكات العائدة للشركة لمواكبة عملية إعادة الإعمار واستعرض مجلس الإدارة برئاسة المهندس معتز قطان- معاون وزير الإدارة المحلية والبيئة نسب إنجاز المشاريع التي تقوم الشركة بتنفيذها في مختلف فروعها.

من جانبه أوضح المهندس عامر هلال- المدير العام للشركة العامة للبناء والتعمير أن خطة العمل تسير وفق البرنامج الزمني المحدد لإنجاز المشاريع الموزعة على كل الفروع وبالجودة الفنية المطلوبة، لافتاً إلى أن مجلس الإدارة اطلع على رد الشركة فيما يتعلق بقرارات القبول للميزانيات الختامية السنوية، إضافة إلى دراسة مقترح الشركة المتضمن الموافقة على صرف ١٠% من أرباح الشركة لعام ٢٠١٨ على الفروع الرابحة وفق أسس دقيقة ومدروسة. كما تم في الاجتماع استعراض قيم استئجار الآليات والمعدات الهندسية والأعمال المقابلة لها في الشركة، وكانت جميعها أقل من النسب المسموح بها المحددة حسب تعليمات مجلس الوزراء، وتم التأكيد على دعم ومؤازرة الشركة بضرورة تأمين المستلزمات والمعدات الهندسية الحديثة اللازمة للمرحلة المقبلة، وهي مرحلة البناء والإعمار، إضافة لاستمرار تدريب وتأهيل الكوادر الفنية التي يعوّل عليها في هذه المرحلة.