10 آلاف عائلة تستعد للعودة إلى داريا بريف دمشق

جهينة نيوز:

أكد رئيس المجلس البلدي في مدينة داريا مروان عبيد أن 10 آلاف عائلة ستعود إلى المدينة قريباً وتباشر بأعمال تأهيل منازلها التي اضطرت لهجرتها جراء الأعمال الإجرامية التي مارستها المجموعات الإرهابية، مبيناً أن 500 عائلة حالياً تواصل ترميم و تأهيل منازلها، موضحاً أن البلدية تعمل بالتعاون مع الجهات المعنية في المحافظة على تأمين كل ما تحتاجه العائلات المقيمة في المدينة والبالغة 300 عائلة.

وأشار عبيد حسب صحيفة تشرين إلى أن أعمال التأهيل مستمرة، والتي تمتد من دوار الباسل حتى ساحة الشريدي باتجاه المعضمية، لافتاً إلى أن أعمال البنية التحتية من مياه وكهرباء وصرف صحي للمنطقة التي باتت مأهولة والواقعة في القسم اليميني من الشارع الرئيسي للمدينة تم إنجازها.

كما أوضح أن أعمال إزالة الأنقاض والردميات لا تزال مستمرة، وتم افتتاح ثلاث مدارسة، فيما سيتم خلال الفترة القريبة القادمة إنجاز شبكة الهاتف، منوهاً بأن مجموعة من المحلات المتواجدة في المدينة باشرت عملها وتقديم خدماتها للمواطنين، فيما يعمل أصحاب محلات أخرى على تنفيذ عمليات إصلاح وتأهيل لمحالهم بغية وضعها بالخدمة.