عمران خان يفجر مفاجأة : ترامب طلب مساعدتي للتوسط لدى إيران

جهينة نيوز:

قال عمران خان، رئيس الوزراء الباكستاني إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طلب منه نزع فتيل التوتر مع إيران وإنه ذهب على الفور للحديث مع الرئيس الإيراني حسن روحاني يوم الاثنين.

وقال للصحفيين على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم الثلاثاء "لا يمكنني قول شيء الآن أكثر من هذا عدا أننا نحاول ونقوم بوساطة".

و يذكر ان ايران و منذ خروج واشنطن من الاتفاق النووي مع ايران تشهد حراك دبلوماسي مكثف للوساطة لدى ايران و بشكل خاص كل من فرنسا و اليابان و باكستان, و ترفض طهران اي حوار منفرد مع واشنطن و تشترط للحوار مع واشنطن ضمن مجموعة 4+1 أن ترفع العقوبات احادية الجانب عنها.