توقيع اتفاقية تبادل ثقافي بين سورية وكوبا

جهينة نيوز:

وقعت سورية وكوبا في العاصمة هافانا اليوم اتفاقية للتبادل الثقافي بين وزارتي الثقافة في البلدين.

ووقع الاتفاقية عن الجانب السوري سفير سورية لدى كوبا الدكتور إدريس ميا وعن الجانب الكوبي وزير الثقافة الكوبي ألبيديو ألونسو غراو.

وقال الوزير غراو إن الاتفاقية ستسهم في تعزير علاقات البلدين في مجال التبادل الثقافي لافتاً إلى ما قدمته الحضارة السورية للإنسانية جمعاء.

وجدد غراو إدانة بلاده لممارسات وجرائم التنظيمات الإرهابية التي ألحقت أضراراً كبيرة بالمواقع الأثرية السورية الأمر الذي يعكس همجية هذه التنظيمات وفكرها الظلامي التكفيري منوهاً بصمود الشعب العربي السوري الذي أعطى مثالاً يحتذى به لكل الشعوب التي تناضل من أجل الحفاظ على سيادتها واستقلالها.

من جهته أكد السفير ميا أن الاتفاقية هي ترجمة عملية لتوجيهات قيادتي البلدين في تعزيز العلاقات بالمجالات كافة والارتقاء بها إلى مستوى العلاقات السياسية مشيراً في هذا الصدد إلى أهمية الثقافة في تعزيز الفهم المشترك لحضارة البلدين وتراثهما الإنساني الغني الذي يعكس التاريخ المشرف لشعبيهما ونضالهما الطويل ضد الإمبريالية العالمية.

كما أوضح السفير ميا أن الاتفاقية تشكل إطاراً عاماً ينظم تعاون الطرفين في مجال الثقافة والفنون والمحافظة على الأصول الثقافية وترميمها وحفظها.