أبراج الأربعاء 25 أيلول مع سمر عمران

جهينة نيوز-خاص:

مولود ٢٥/ ٩: جميل ومحب لا بل فاتن، يمتلك الوسامة والاناقة يمكنه الاختلاط مع الناس بسهولة في المواقف الاجتماعية، يعشق احاطة الناس له وان يكون لديه العديد من المعارف، يعتمد على علاقاته المهنية الشخصية والعائلية مما يجعلك حياته مرتبطة بالاخرين ويضعك عرضة لفقدان توازنه لمجرد فكرة انه لم يعجب شخص ما، للبعض خصومة او انفصال طويل الأمد، خسارة معركة وحل مشاكل، حل مساعدة من اصحاب النفوذ لحل المشكل التي تخص الامور القانونية، للبعض استرداد حق، حماس شراكة مشاريع، مشكلة مالية يجري حلها ومشكلة ميراث يجري حلها، حظ على صعيد عقارات وارتباط لمن وضعه يسمح

الحمل: يوم جيد لمتطلبات الاحبة، مناسب لاجتماعات وجلسات الاحبة، المهم ان تتوضح امور تفرحك لتقربك من الاهل، الحظ لا يتخلى عنك لا ماديا ولا معنويا، لا تعرض علاقاتك العاطفية لامتحان، تمر بفترة متوترة على صعيد عاطفة، الفترة القادمة تقترب من الاحبة وتغير مكان اقامتك او تهوم بشكلك الخارجي

الثور: تمتد همومك على صعيد عائلي او علاقة بالاهل او اشياء تخص العقارات، تشعر بفرض سيطرتك او تنفيذ كلمتك، وضعية تترك أثر سلبي، لا تبالغ ولا تغتر بنفسك لانك لست بحاجة لأحد من العائلة، كرس وقتا للعائلة وانتبه اليوم

الجوزاء: نهارك إيجابي، حركة فكرية وجسدية، تنقل الأفكار للغير، تنشط وتشعر بالقدرة على تنفيذ مخططاتك، تفكر برحلة، سفرة قصيرة، لا تنسى اليوم احتمال مصاريف طارئة تدخل بحسبانك كن حذرا من السرعة والتسرع، تستقبل اخوة او جيران، يوم للحركة

السرطان: نهار حساس على صعيد امورك المالية، تشعر ببعض القلق على نفسك والاستنفار حول الامور المادية، تركز على فرصة مادية، لا تستعجل الامور لو كان اليوم مثل الأمس فأين روعة الحياة، بادر بخطوات جديدة ركز على مصاريفك، الامور لجانبك، قدم نوعية وايجابية

الاسد: القمر لبب جك يوم جيد، تسيطر وتعبر عن ذاتك وتحقق مطالبك الشخصية، نهار جيد للتغيير الى الأفضل، نشاط متجدد تنجح بلقاء أشخاص، تبادل أعمال مفيدة، اليوم انت طرف مع كل الاشخاص لان تسمع وتاخذ وتعطي، استمع ولا تاخذ موقف لان القمر ببرجك

العذراء: تشعر بتعب جسدي قد تكون نتيجة مرض وارهاق او اسراف في استعمال طاقاتك، التوتر يلعب دور سلبي، حاول تجنب الوساوس، سيطر على نفسك وخذ قسط من الراحة، بعيد عن الاحتكاك مع محيطك وتجنب خيبات الامل والنميمة والحسد، لا تراهن على شيء وانتبه لصحتك

الميزان: نهار إيجابي، الوقت جيد لتستفيد من خبرتك في مجالك وكلماتك اعتمد على وجود الاصدقاء المخلصين وتتصالح مع صديق بعد خلافات، تستطيع تحقيق دعوات عائلية او حفلة، حاول ان تشارك الاصدقاء، لا تعصب وتهدر وقتك، حاول ان تشارك الاصدقاء، اليوم راحة بال اترك الحياة تتحمل مسؤوليتك لان اليوم جو اجتماعي بالنسبة لك

العقرب: تركز على عملك، نهارك مهني مدفوع للاحتكاك باشكال عديدة، انتبه لا تنتقد احد ولا تقع في فخ، الحياة بالنسبة لك انطلاقة ولتكن ثقتك بنفسك عالية، حافظ على سمعتك الطيبة ومكانتك وخذ وقتك بين الزملاء وانتبه لصحتك وقد يكون عندك تعامل مع نزلة اسواق او غرباء

القوس: نهار متجدد ورغبة بالسفر، ينصب اهتمامك على تثبيت خطواتك وتركز على توجيه اهتمام لك، حاول ان تبتعد وتجازف للضرورة لان الفترة المقبلة تكتشف دورة جديدة، يوم ناجح، مقابلات امتحانات لقاءات

الجدي: جراتك تدعو للحيرة، لا تتردد باي خدمة تنطلب منك، تجد نفسك مشغول بامور مالية مشتركة، او مضطر تدخل للمطالبة بأمور شرعية، يؤدي لخلاف ضمن العائلة، اذا اضطررت لقلب صفحة لا تقف عندها، تستفيد من أخطائك، عارض صحي، قصة استشفائية للبعض رعاية احد المقربين او استحقاقات، تعديل على ميزانيتك

الدلو: تركز على الشراكة فيما يتعلق بمشروع شراكة قائم بينك وبين اشخاص آخرين، تنفتح أمامك آفاق جديدة تستفيد منها في تعزيز شراكتك العملية، احتمال تظهر بعض العراقيل لذلك لا تدخل بمواجهة مع أحد وكن حذر لان اي شيء يضمن لك سلامتك وتتلافى الموضوع، نهارك لا يخلو من ناحية عاطفية، عزز علاقتك مع الشريك

الحوت: نهارك مضغوط، مشاريعك متراكمة تشعر بضرورة انجازك لاهميتها، قد تعاني مع من ازمة تترك من انعكاس سلبي على صعيد جسدي او نفسي، لا تستسلم للفورات العصبية وتصب نقمتك على من حولك، حاول ان ترفه عن نفسك، النوم والغذاء مهمان لتتخطى الفترة الحرجة