ليبيديف: مشاركتنا في معرض دمشق الدولي أثمرت عن اتفاقيات بين سورية و دونيتسك

جهينة نيوز:

أعلن النائب الأول لمدير إدارة الرئاسة في جمهورية دونيتسك الشعبية غينادي ليبيديف أن مشاركة بلاده في معرض دمشق الدولي في دورته الحادية والستين أثمرت عن التوصل إلى اتفاقات في مجالات متعدة.

وقال ليبيديف للصحفيين اليوم في دانيتسك إنه تم إجراء مفاوضات أولية مع الجانب السوري حول توريد المعدات المنتجة للنفط ومنتجات صناعة الكابلات وكذلك الأعلاف الحيوانية مركزة التركيب والتنمية البرمجية.

وأوضح ليبيديف أن الجانب السوري مهتم بإمكانية المعالجة الجراحية بشكل أساسي للمواطنين السوريين في المؤسسات الطبية في جمهورية دونيتسك الشعبية وكذلك إنشاء مشروع مشترك في مجال ثلاثي الأبعاد لصناعة الأطراف الصناعية.

وشاركت جمهورية دونيتسك الشعبية في معرض دمشق الدولي في أجنحة خاصة بالصناعات الثقيلة والخفيفة والطب والتعليم وتكنولوجيا المعلوم.