المعلم: كل الكلام عن دساتير جاهزة أمر مرفوض

جهينة نيوز:

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين وليد المعلم أن كل الكلام عن دساتير جاهزة امر مرفوض و لجنة مناقشة الدستور سيدة نفسها.

و في حوار على قناة السورية قال الوزير المعلم ان لجنة مناقشة الدستور إحدى مخرجات مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي وكانت هناك ضغوط خارجية لعرقلة تشكيلها مؤكداً ان أعضاء لجنة مناقشة الدستور أصحاب القرار ودور الأمم المتحدة ميّسر لعمل الأطراف ولا يتدخل في جوهر النقاش.

و شدد المعلم ان لجنة مناقشة الدستور بقيادة وملكية سورية ولا وجود لأي تدخل خارجي فيها ولا نقبل أي ضغوط أو تدخل في عملها مضيفاً ان دول العدوان على سورية لا تريد أن تتقدم لجنة مناقشة الدستور في عملها لأنها لا تريد حلاً سياسياً للأزمة.

و أكد المعلم ان هدفنا تحرير كل شبر في سورية من الإرهاب وهو ما يضمنه القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية

مشددا ان كل الكلام عن دساتير جاهزة أمر مرفوض ولجنة مناقشة الدستور سيدة نفسها

يتبع ...