اللواء سلامي: اوروبا ليست أقل خبثا من اميركا

جهينة نيوز:

أكد القائد العام لحرس الثورة الاسلامية، يوم الثلاثاء، أن اوروبا ليست أقل خبثا من اميركا، مشيرا الى البيان الذي اصدرته الدول الاوروبية الثلاثة يوم امس واتهمت فيه ايران بالضلوع في هجمات آرامكو.

وردا على بيان الدول الاوروبية الثلاثة بشأن الهجمات على المنشآت النفطية السعودية، قال اللواء حسين سلامي: ان هذه النقطة التي أكد عليها قائد الثورة، بأن الاوروبيين ليسوا اقل خبثا من الاميركان، ظهرت اليوم بشكل واضح تماما، فالاوروبيون ودون اي دليل وإثبات، وجهوا اتهاما واهيا وكاذبا الى ايران، وبالطبع فإن هذه هي ماهية اوروبا واميركا.

واضاف: اذا اردتم ان تعرفوا المعنى الدقيق لاوروبا واميركا؛ فإن بعض الدول الاوروبية وخاصة الدول الثلاثة كانت دوما في الخط الاول ضد الشعب الايراني، كما ان الاميركان يكذبون دوما.

وكالة فارس