بوتين: إنشاء الأسلحة القادرة على ضمان التوازن في العالم أصبح أحد نجاحات الصناعة النووية الروسية

جهينة نيوز:

رحّب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالعاملين في المجال النووي بروسيا، قائلا، أن إنشاء جيل جديد من الأسلحة القادرة على ضمان التوازن الاستراتيجي في العالم أصبح أحد نجاحات الصناعة النووية الروسية.

وأضاف بوتين: من المهم أن يتم استغلال إمكانات الصناعة النووية الروسية بشكل كامل لضمان قدرة البلاد الدفاعية وأمن الطاقة.

وجاء في برقية التهنئة التي أرسلها الرئيس الى العاملين في المجال النووي بروسيا بمناسبة عيدهم: "بفضل العمل الإبداعي المكثف (للعاملين في المجال النووي)، والإنجازات الرائعة والنجاحات، فتحت إمكانات فريدة لاستكشاف الفضاء وخطوط العرض القطبية، والتنمية الفعالة للطاقة والعلوم والرعاية الصحية".

وأضاف "من المهم أن يتم استخدام هذا التراث التكنولوجي الفكري الغني والقدرات التطورية التي لا تنضب في الصناعة النووية من أجل تحديث الاقتصاد الوطني وضمان أمن البلاد في مجال الدفاع والطاقة، وتعزيز القدرة التنافسية لروسيا في الأسواق العالمية".

وأشار الرئيس إلى أنه "من بين النجاحات التي لا شك فيها للجيل الحالي من العلماء النوويين، هو إنتاج أسلحة لجيل جديد قادر على ضمان التوازن الاستراتيجي في العالم لعقود قادمة".

هذا وأكد المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن انسحاب واشنطن من معاهدة الصواريخ يؤدي إلى سباق تسلح، لكن روسيا لن تشارك فيه، مؤكدا أن روسيا قادرة دون الانخراط في سباق التسلح على ضمان التكافؤ النووي وأمنها الوطني.