الرئيس المصري يشدد على وحدة الاراضي السورية و القضاء التام على الارهاب

جهينة نيوز:

رحب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بتشكيل اللجنة الدستورية السورية داعياً الى ضرورة إطلاق عملها دون تأخير مشدداً على ضرورة القضاء التام على الارهاب.

و قال السيسي خلال كلمة ألقاها في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ74 ان الحل السياسي في سورية بات ضرورة ملحة لا تحتمل المزيد من ضياع الوقت مؤكداً ان مصر ترحب بالاعلان عن تشكيل اللجنة الدستورية و طالب ببدأ عملها بشكل فوري دون إبطاء كخطوة ضرورة نحو التوصل الى التسوية السياسية الشاملة وفق قرار مجلس الامن 2254 بما يحقق وحدة اراضي سورية و سلامتها الاقليمية و تماسك مؤسساتها و وقف نزيف الدم و القضاء التام على الارهاب.

و في الشأن اليمني قال السيسي آن الآون لوقفة حاسمة تنهي الازمة الممتدة في اليمن من خلال تركيز الحل السياسي بمرجعياتها المعروفة و انهاء التدخلات الخارجية من اطراف اقليمية غير عربية تسعى لتقويض الامن العربي بحسب وصفه مشدداً على ضرورة مواجهة التهديدات الغير مسبوقة التي تعرضت لها منطقة الخليج العربي سواء من وصول تهديدات الى الملاحة أو عبر التهديدات التي تعرضت لها منشآت نفطية في السعودية.

هذا و دعا الرئيس المصري الى ضرورة رفع إسم السودان من قائمة الدول الراعية للارهاب .

و شدد على ضرورة ايجاد حل للقضية الفلسطينية يقضي بإنشاء دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية مؤكداً أن العرب منفتحون على السلام الشامل مضيفاً ان مبادرة السلام العربية لاتزال قائمة.

و دعا لحل الازمة الليبية و وقف اراقة الدماء مشدداً على ضرورة وقف التدخلات الخارجية و توحيد مؤسسات الدولة الليبية.

واعتبر أن "تعثر المفاوضات بشأن سد النهضة قد يؤدي إلى عدم الاستقرار، وسيكون له انعكاسات على التنمية في مصر والمنطقة"، مشيرا إلى أن "نهر النيل بالنسبة لمصر مسألة حياة وقضية وجود".