باسيل: حزب الله جزء من الحكومة ومن شعبنا حتى ولو ازعج ذلك الادارة الاميركية

جهينة نيوز:

أكد ‏وزير الخارجية والمغتربين في الحكومة اللبنانية جبران باسيل ان “حزب الله جزء من الحكومة ومن شعبنا، حتى ولو ازعج ذلك الادارة الاميركية”، واضاف “نحن نحترم حقنا في الدفاع عن النفس بوجه الاعتداءات الاسرائيلية”، وتابع “الطريقة الفضلى هي اقناع اسرائيل بوقف اعتداءاتها”، وشدد على انه “لا يمكن ان نقبل ان يوصف ثلث سكان لبنان بانهم ارهابيون”.

وقال باسيل الثلاثاء الى ان “نحن نتجه الى مرحلة صعبة، لكننا اعتدنا الامر”، وتابع “الزمة الاقتصادية قاسية، قسم منها مسؤوليتنا وقسم آخر ليس كذلك”، واضاف “نعم لدينا أزمة مالية واقتصادية لكننا قادرون على الصمود”، ولفت الى ان “أحد الحلول ان يعود النازحون السوريون الى بلادهم لان اقتصادنا لا يحتمل كلفة النهوض بشعبين”.

من جهة ثانية، قال باسيل “موقفنا واضح، نحن مع حل سلمي وسياسي في سوريا من خلال الحوار، ولكن مجرد تشكيل لجنة الدستور استغرق 3 سنوات، فكم سيأخذ الحل من وقت؟”، وتابع “لبنان يعرف أن قسما من النازحين لا يمكنه العودة، ولا يجبره على ذلك، ولكن هناك اكثرية قادرة على العودة ولا اسباب امنية او سياسية تمنعها”، وأكد ان “العودة الآمنة مسؤولية الحكومة السورية”، واضاف “على ارضنا لم يتعرضوا لاي اذى وبصراحة حتى الذين عادوا لم يتعرضوا لاي شيء”.