السفير الجزائري بدمشق: صمود سورية أفشل المخططات الرامية للنيل من أرضها وشعبها

جهينة نيوز:

أكد رئيس مجلس الشعب حموده صباغ عمق العلاقات السورية الجزائرية وأهمية تعزيزها وتطويرها بما يخدم مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين معربا عن أمله بتعزيز العلاقات البرلمانية بين البلدين.

وعبر صباغ خلال لقائه سفير الجزائر بدمشق صالح بوشه بمناسبة قرب انتهاء مهامه سفيرا لبلاده لدى سورية عن شكره للسفير على مهامه وعلى مواقف بلاده الداعمة لسورية في حربها على الإرهاب.

من جانبه أكد السفير الجزائري أن صمود سورية أمام المؤامرة التي حيكت ضدها من أنظمة عربية وغربية إضافة إلى الإجراءات القسرية الجائرة المفروضة عليها أفشل المخططات المعادية الرامية للنيل من أرضها وشعبها.

وفي تصريح للصحفيين أشار السفير بوشه إلى الانتصارات التي حققتها سورية على الإرهاب معربا عن أمله بأن تعود سورية أكثر ازدهارا وتقدما مما كانت عليه في السابق.