منح دراسية جديدة الى جامعة حكومية روسية

جهينة نيوز:

أعلنت وزارة التعليم العالي اليوم عن عدد من المنح الدراسية المقدمة من جامعة أديغيا الحكومية الروسية للمرحلة الجامعية الأولى في مختلف الاختصاصات للعام الدراسي الحالي.

وأشارت الوزارة في إعلانها الذي تلقت جهينة نيوز نسخة منه إلى أن المنح موجهة للطلاب السوريين الحاصلين على الشهادة الثانوية العامة بفرعيها العلمي والأدبي دورة 2019 مبينة أنها تشمل اختصاصات “علوم الكمبيوتر والرياضيات والفيزياء والعلوم الطبيعية وعلم النفس والتاريخ والحقوق واللغات الأجنبية والصحافة والرياضة والفنون والاقتصاد والسياحة وعلم الاجتماع”.

ولفتت الوزارة إلى أن مفاضلة القبول على هذه المنح تجرى على أساس المعدل المئوي في الشهادة الثانوية بعد طي علامة مادة التربية الدينية مبينة أنها تتضمن إعفاء من الرسوم الدراسية فقط فيما يلتزم الطالب في حال قبوله بنفقات السفر ذهابا وإيابا ونفقات بوليصة التأمين الصحي بعد الوصول إلى روسيا وأي نفقات أخرى.

ووفق الإعلان يبدأ تقديم الطلبات إلى مديرية العلاقات الثقافية بالوزارة اعتبارا من يوم الأحد التاسع والعشرين من الشهر الجاري ولغاية يوم الاثنين السابع من الشهر القادم.