استشهاد وإصابة عدد من المدنيين بانفجار سيارة مفخخة في جنديرس بريف حلب

الثلاثاء, 24 أيلول 2019 الساعة 15:49 | شؤون محلية, أخبار محلية

استشهاد وإصابة عدد من المدنيين بانفجار سيارة مفخخة في جنديرس بريف حلب

جهينة نيوز:

استشهد وأصيب عدد من المدنيين بجروح نتيجة انفجار سيارة مفخخة في مدينة جنديرس بمنطقة عفرين بريف حلب الشمالي.

وأفادت مصادر محلية بانفجار سيارة مفخخة في إحدى الطرق الرئيسية في مدينة جنديرس التابعة لمنطقة عفرين بريف حلب الشمالي أسفر عن استشهاد شخص وإصابة 11 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة تصادف وجودهم في المكان.

وأشارت المصادر إلى أن التفجير أدى إلى وقوع أضرار مادية في المنازل والممتلكات في محيط الانفجار.

وتنتشر في المناطق التي توجد فيها مجموعات إرهابية مدعومة من النظام التركي مظاهر الفوضى والانفلات الأمني نتيجة صراعات تجري بين تلك المجموعات الإرهابية ومتزعميها لاقتسام النفوذ والسيطرة على المدينة والتحكم بمصير المدنيين فيها.


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