خالد سليم بإطلالة النحافة.. ما سببها

الثلاثاء, 24 أيلول 2019 الساعة 15:46 | ثقافة وفن, أخبار الفنانيين

خالد سليم بإطلالة النحافة.. ما سببها

جهينة نيوز:

أطل الفنان المصري خالد سليم على السجادة الحمراء في مهرجان الجونة مع زوجته وقد بدت عليه مظاهر النحافة بعد أن كان يتمتع بجسم متناسق

وقال في أحد لقاءاته الفنية على السجادة الحمراء أنه فقد من وزنه ما يقارب الــ 30 كيلو غراما مضيفًا تلقيت علاجا لمدة 4 أشهر يزيد من الوزن لأنه كان يحتوى على الكورتيزون بسبب مشكلة في الحبال الصوتية، مؤكدا أن وزنه وصل إلى 123 كيلو حينها.

كما كشف سليم السر وراء نحافته بأن دوره في مسلسله الجديد يتطلب النحافة الشديدة لأنه يؤدي دور شخصية لا تهتم بالذهاب للجيم، موضحا انه فقد جزء من وزنه بسبب دوره في المسلسل.

 


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