ركاب طائرة أمريكية يعيشون لحظات رعب

جهينة نيوز:

عاش المسافرون على متن طائرة تابعة لشركة "دلتا" الأميركية هذا الأسبوع لحظات رعب لا تُنسى عندما هوت طائرتهم حوالى 9000 متر في بسرعة فائقة، وفق ما ذكر موقع الـ"سي أن أن".

وقالت شركة الطيران في بيان إن الرحلة واجهت "مشكلة في الضغط في المقصورة" أثناء الرحلة المتجهة من أتلانتا في ولاية جورجيا الأميركية إلى فورت لودرديل في أيرلندا، فهوت في أقل من سبع دقائق من ارتفاع نحو 11800 متر إلى 3000 متر. وتحوّلت الرحلة لاحقاً إلى منطقة تامبا وهبطت بسلام.

وشرح الراكب هاريس ديوسكين لمحطة تلفزيون "دبليو إس بي": "أقنعة الهواء وأقنعة الأوكسجين انخفضت من أعلى الطائرة وعمّت الفوضى بين الركاب". وكانت المضيفات يطلبن من الركاب عدم الذعر لكنّ هذا لم ينجح.

وأفادت الشركة التابعة لشركة دلتا أن أحد الركاب كان خائفًا للغاية وعانق ابنه وأرسل لأسرته رسائل حب.