بوتين ومادورو يلتقيان غدا الاربعاء لبحث العلاقات الثنائية

جهينة نيوز:

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيلتقي الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو ويعقدان جلسة مباحثات ثنائية.

وقال بيسكوف للصحفيين اليوم الثلاثاء: "بوتين يلتقي مادورو غدا. سيكون لقاء ثنائيا يليه مباحثات روسية-فنزويلية في صيغة إفطار عمل".

وأشار بيسكوف إلى أن اللقاء سيشمل بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، لكن ليس من المقرر توقيع أي وثائق.

وأضاف بيسكوف: "تعلمون أن هناك مشاريع يجري تنفيذها. سيتم بحث جوانب مختلفة من العلاقات الثنائية. وبالطبع، تبادل الآراء حول القضايا الإقليمية، والقضايا الإيبيرية-الأميركية قبل كل شيئ، وموضوع التدخل المباشر في الشؤون الإيبيرية الأميركية من قبل دول أخرى".