ميشلين خليفة تهاجم نجومية السيدة فيروز

جهينة نيوز:

نشرت الإعلامية يمنى شري على حسابها في تويتر مقطعا من لقائها مع الفنانة اللبنانية الغائبة عن الساحة الفنية ميشلين خليفة خلال برنامجها old is gold

وخلال اللقاء شنت الفنانة ميشلين هجوما لاذعا على نجومية السيدة فيروزحيث قالت" أن السيدة فيروز كانت كورالا خلف والدتها وان الحظ لعب دورا كبيرا في حياة فيروز من خلال العلاقة التي ربطتها بالرحابنة وخاصة علاقة الحب مع عاصي فبدؤوا بالتلحين لها وكتابة الكلمات وهذا ما ساهم بنجوميتها فاصبحت فيروز النجمة التي نحبها جميعا ونعشقها"

مضيفة ان الحظ يلعب دورا كبيرا في حياة اي فنان وخاصة عندما يجد من يأخذ بيده ويساعده على النجومية

ميشلين خليفة نجمة التسعينات لقبت باسطورة الطرب غابت عن الساحة الفنية بعد فقدانها لاموالها لأنها لم تعد قادرة على الانتاج لذاتها وعادت في عام ٢٠١٠ بأغنية خليجية من كلمات سارة الهاجري