الأمير هاري وزوجته في جولة في افريقيا الجنوبية

جهينة نيوز:

اشر الأمير هاري وزوجته ميغن وابنهما آرتشي البالغ أربعة أشهر الاثنين جولة في إفريقيا الجنوبية هي الأولى للعائلة منذ ولادة الطفل في أيار الماضي.

ووصل دوق ودوقة ساسكس ظهراً إلى مدينة كايبتاون في جنوب إفريقيا في طائرة تجارية.

وخلال الجولة التي تستمر عشرة أيام، سيتوجّه هاري أيضاً إلى بوتسوانا وأنغولا وملاوي فيما تبقى زوجته في جنوب إفريقيا حيث تشارك في فعاليات عدّة.

وتوجّه الزوجان بعد ظهر الاثنين إلى حي فقير في المدينة لحضور تدريب فتيات على الدفاع الذاتي في وقت ينهش العنف هذا البلد.

وقد استقبل هاري وميغن من دون آرتشي، بالغناء والرقص وبلافتات كتب عليها "يحق لي العيش بسلام" و"متّحدون من أجل حقوق الطفل".

ويزور الأمير وزوجته كذلك متحف "ديستريكت 6" أحد أحياء كايبتاون حيث طرد 60 ألف مقيم من الملونين في السبعينات ووضعوا في أحياء فقر وبؤس.

وتبلغ زيارتهما ذروتها الأربعاء مع لقائهما الأسقف ديسموند توتو (87 عاماً)، الحائز جائزة نوبل للسلام وأحد أبرز شخصيات مكافحة نظام الفصل العنصري، والمقرّب من نلسون مانديلا الذي كان أول رئيس أسود للبلاد.