هل تلعب نادين نسيب نجيم دور شخصية أمنية في مسلسها الرمضاني القادم

جهينة نيوز:

تم تسريب بعض المعلومات حول لعب الممثلة نادين نسيب نجيم دور المقدم سوزان الحاج خلال مسلسلها الرمضاني القادم مع شركة الصباح

في هذا السياق، نفى صادق الصباح تلك المعلومات، مؤكداً على أنه في حال ما أرادوا إختيار شخصية أمنية من واقع المجتمع، سوف يكون الهدف تكريم المؤسسة الأمنية وليس العكس.

وقال صادق الصباح عبر حسابه على تويتر “أنفي ما سرّب من معلومات أن النجمة نادين نسيب نجيم ستؤدي شخصية سوزان الحاج في عملنا الرمضاني المقبل. وإن كان من المبكر إعلان تفاصيل العمل إلا أننا اذا إخترنا أي شخصيّة أمنية من واقع المجتمع فسيكون الهدف تكريم المؤسسة الأمنية وليس العكس، إنطلاقاً من الاحترام الثابت لهذا القطاع”