تعرف على أسماء وفد الحكومة السورية إلى اللجنة الدستورية!

جهينة نيوز:

أعلنت الأمم المتحدة عن توصل الأطراف السورية إلى التوافق على تشكيل اللجنة الدستورية التي سيقوم أعضاؤها بتأليف دستور جديد لسوريا.

ونشرت صحيفة "الوطن" لائحة أسماء وفد حكومة الجمهورية العربية السورية في لجنة دراسة تعديل الدستور التي تم التوافق حولها .

وتضمنت الأسماء : أحمد نبيل كزبري، أحمد محمد فاروق عرنوس، رياض علي طاووز، محمد خير أحمد العكام، جميلة مسلم الشربجي، أمل فؤاد يازجي، إيمان يحيى حمدان، أشواق أيوب عباس، حسين فوزي فرحو، جانسيت عدنان قازان، محمد عصام أحمد هزيمي، نزار صادق صدقني، أمجد ياسين عيسى، عبد اللـه محمد السيد.

كما ضمت: أيهم عبد الرحمن الحوراني، نزار علي سكيف، محمد ماهر عبد اللـه العلبي، محمد علاء محمد محجوب التيناوي، فهد أحمد العدوي، سعيد عبد الواحد نحيلي، جمال عبد الرزاق قادري، صفوان محمد القربي، عبد القادر عمر قبلان، خالد خزعل خزعل، محمد خير فارس كنهير، عيسى مد اللـه المخول.

إضافة إلى : هيثم حسن الطاس، رضوان إبراهيم مصطفى، طريف عبد المجيد قوطرش، موعد محمد ناصر، دارين عبد السلام سليمان، شيرين عبد العزيز اليوسف، بشير الحلبوني، مهى العجيلي، عبد القادر محمد شعبان عزوز، أنيسة عبود، غسان سليمان عباس.

كذلك ضمت اللجنة: محمد ماهر قباقبي، إيهاب حامد، محمد أكرم العجلاني، خالد موسى العبود، جازية الشيخ علي، حسن عبد اللـه الأطرش، رائدة ياسين وقاف، محمد براء أحمد رشدي القاطرجي، ريمون صبرة هلال، تركي عزير حسن، موسى إليان عبد النور، نورا أريسيان، طالب قاضي أمين.

و تتألف اللجنة الدستورية من 150 شخصاً، يمثل الحكومة السورية 50 شخصا و”المعارضة” تسمي 50 شخصاً، و50 أخرين يختارهم المبعوث الأممي إلى سوريا، من المثقفين ومندوبي منظمات من المجتمع المدني السوري.

وكان وزير الخارجية وليد المعلم استقبل امس الاثنين المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسون، وجرى بحث القضايا المتبقية المتعلقة بتشكيل اللجنة الدستورية، وآليات وإجراءات عملها، بما يضمن قيامها بدورها وفق إجراءات واضحة ومتفق عليها مسبقاً، وبعيداً عن أي تدخل خارجي.