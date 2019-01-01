270 مليون ليرة تداولات سوق دمشق للأوراق المالية

جهينة نيوز:

ارتفع حجم وقيم التداول في سوق دمشق للأوراق المالية حيث أغلقت جلسة تداول أمس على تداول قدره 62 ألف سهم موزعة على 72 صفقة بقيمة تداولات بلغت 44 مليون ليرة كما تم تنفيذ صفقتين ضخمتين بحجم قدره 540 ألف سهم وقيمة بلغت 226 مليون ليرة ليصبح بالتالي إجمالي حجم التداول 603آلاف سهم موزعة على 74 صفقة بقيمة تداولات بلغت 270 مليون ليرة.

بالمقابل انخفض مؤشر السوق 19 نقطة عن الجلسة الماضية حيث أغلق على قيمة 5794 نقطة وبنسبة تغير سالبة قدرها -0.33%.

وحسب صحيفة الثورة تصدر سهم الشركة المتحدة للتأمين المقدمة من خلال تنفيذ صفقتين ضخمتين، ومن ثم جاء سهم بنك البركة - سورية حيث تم تداول 27 ألف سهم بقيمة تداول 23 مليون ليرة من خلال 19 صفقة، ليغلق سهمه على سعر 841 ليرة منخفضاً عن سعر إغلاق جلسة التداول السابقة بنسبة 0.004%، تلاه سهم بنك بيمو السعودي الفرنسي حيث تم تداول 8 آلاف سهم بقيمة تداول 7 ملايين ليرة من خلال 7 صفقات، ليغلق سهمه على سعر 878 ليرة منخفضاً عن سعر إغلاق جلسة التداول السابقة بنسبة -1.95%.

بالمقابل لم تتم أي صفقة على كل من البنك العربي- سورية، السورية الدولية للتأمين - أروب، الشركة الأهلية لصناعة الزيوت النباتية، بنك عوده سورية، بنك بيبلوس- سورية، بنك الأردن - سورية، بنك سورية والمهجر، فرنسبنك - سورية، شركة MTN سوريا، الشركة السورية الوطنية للتأمين، الاتحاد التعاوني للتأمين، بنك الشرق، الشركة السورية الكويتية للتأمين، شركة سيريتل موبايل تيليكوم، المجموعة المتحدة للنشر و الإعلان و التسويق.