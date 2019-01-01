بعد غيابها الطويل.. شيرين تبكي خلال حفلها في السعودية

جهينة نيوز:

بعد غياب طويل لها عن الحفلات الصيفية والمناسبات ومواقع التواصل الاجتماعي أطلت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب خلال حفل في السعودية

وعند صعودها للمسرح طلبت من زوجها تقديم التحية لجمهورها خوفا من أن تخطئ بأي كلمة فتطالها ألسنة الانتقادات وقالت" اسمحولي اتكلم عن الوطن لالن الوطن غال.. أنا مش بعرف اتكلم قوي وخدت عهد على نفسي إني متكلمش وما قولش كلمة أنا بحس فيها بس لازم أوجه كلمة لجمهوري وأنا أدعو زوجي حسام حبيب لتوجيه الكلمة"

شيرين التي غابت عن جمهورها لفترة طويلة بكت خلال توجيه كلمتها فالموقف ليس سهلا أن تقف جانبا لانها تعرف أن هناك من ينتظر أي خطأ منها ليبدأ بانتقاداته لها ولكنها استطاعت أن تشعل المسرح طربا ورقصا وتمايل الجمهورها مع ما قدمته من أغان بين القديم والحديث

يذكر أن جمهور شيرين أطلق منذ فترة هاشتاجا تحت عنوان" اشتقنالك شيرين متسائلا عن غيابها الطويل