رئيس أركان الجيش الايراني: الامارات والسعودية تقفان على رأس التآمر ضدنا

جهينة نيوز:

اعتبر رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري بان اي اعتداء على ايران سيجابه بقوة وسيؤدي الى انهيار العدو واسره، كما وصف اللواء باقري الامارات والسعودية انهما يقفان على رأس التآمر ضد ايران.

وقال رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري، أن الأوروبيين، مثل بريطانيا وفرنسا وألمانيا، زودوا صدام بالأسلحة الكيماوية، وهذه الدول التي لم تف بتعهداتها في الاتفاق النووي، وكانت تدعم صدام ابان الحرب المفروضة.

وأضاف اللواء محمد باقري في الجلسة العلنية اليوم الثلاثاء لمجلس الشورى الإسلامي: أن ايران كانت تعرف خلال القرون الماضية كبلد ضعيف ومتخلف، وفي القرن العشرين كانت تمثل حلقة في سلسلة الاستكبار الغربي لتنفيذ مهام امريكا والناتو في المنطقة.

وافاد إن بلادنا عرفت في العقود الأربعة الماضية بمؤشرات مثل الثورة الإسلامية والقيادة الفريدة للإمام الخميني، ثم القيادة القوية لقائد الثورة الاسلامية وإلى جانب هذه المؤشرات، عرفت ايضا باسم الدفاع المقدس.

وصرح اللواء باقري، ان السعودية قدمت لصدام أكثر من 50 مليار دولار من المساعدات خلال الحرب المفروضة (1980-1988) وكانت الاجواء الجوية والبحرية لدول المنطقة، بما في ذلك الكويت والسعودية، في تصرف صدام، ومن الناحية التسليحية فان جميع القوى الكبرى في ذلك الوقت زودت صدام باحدث ما لديها من اسلحة .

وأشار رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، إلى أن 5 الاف دبابة و450 طائرة عراقية قد دمرت خلال الحرب من مجموع 7 الاف دبابة و600 طائرة كان يمتلكها العراق قبل الحرب.