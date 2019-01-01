للمرة الثانية.. تسيير دورية مشتركة أمريكية - تركية في ما تسمى “المنطقة الآمنة” بسوريا

جهينة نيوز:

بدأت تركيا والولايات المتحدة الأمريكية تسيير الدورية البرية الثانية في مناطق شرق الفرات في سوريا بموجب تطبيق اتفاق “المنطقة الآمنة”.

وقالت وزارة الدفاع التركية اليوم الثلاثاء عبر حسابها في “تويتر”، إن أفرادًا من القوات الأمريكية والتركية بدأوا بتسيير دوريتهم البرية المشتركة الثانية جنوبي مدينة تل أبيض السورية (أكشاكالي)، بمشاركة مركبات برية ثقيلة وطائرات بدون طيار.

ونشرت الوزارة صورًا للدورية في أثناء دخولها الأراضي السورية لإنجاز مهامها المخطط لها ضمن اتفاق المنطقة الآمنة.

وكانت تركيا والولايات المتحدة أعلنتا، في 8 من أيلول الحالي، عن تسيير أولى الدوريات البرية المشتركة في مناطق شرق الفرات في سوريا، وسارت الدورية حينها بين قريتي الحشيشة ونص تل شرق مدينة تل أبيض.

وذكر موقع “HABERLER” التركي أن الدورية البرية الثانية ستستمر مدة ثلاث ساعات تقريبًا، وتشمل المنطقة الممتدة من تل أبيض إلى رأس العين شمالي سوريا.

وتوصل الجانبان التركي والأمريكي، مطلع آب الماضي، إلى اتفاق يقضي بإنشاء “المنطقة الآمنة” في شمال شرقي سوريا.

وأعلنا في 7 من الشهر الماضي، عن إنشاء مركز عمليات مشترك في تركيا، لتنسيق شؤون وإدارة "المنطقة الآمنة"، وتنفيذ التدابير الأولى بشكل عاجل لإزالة مخاوف تركيا الأمنية على حدودها الجنوبية مع سوريا.

ونفذت مروحيات تركية وأمريكية ست طلعات جوية مشتركة في الأجواء السورية شمالي سوريا، خلال الفترة الماضية.

وتتزامن التطورات السابقة مع تصريحات للرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، عن استعداد بلاده على طول الحدود السورية- التركية للقضاء على التنظيمات “الإرهابية” شمال شرقي سوريا.

وقال أردوغان في مؤتمر صحفي عقده في اسطنبول، السبت الماضي، قبيل توجهه إلى الولايات المتحدة للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، “استعداداتنا انتهت على طول حدودنا مع سوريا. الخطوات التي سنخطوها شمالي وشمال شرقي سوريا، ستقصم ظهر التنظيم الإرهابي (ي ب ك/ بي كا كا) إلى حد كبير”.