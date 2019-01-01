ميسي يتوج بجائزة "الفيفا" لأفضل لاعب في العالم 2019

جهينة نيوز:

نال الأرجنتيني ليونيل ميسي جائزة أفضل لاعب في العالم للعام 2019، التي يمنحها الاتحاد الدولي لكرة القدم، خلال حفل توزيع جوائز "الفيفا"، امس الاثنين في مدينة ميلانو الإيطالية.

وتفوق ميسي على كل من، البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب يوفنتوس الإيطالي، والهولندي فيرجيل فان دايك، مدافع ليفربول الإنجليزي.

وفي ما يلي المتوجين في حفل توزيع الجوائز:

الأمريكية ميغان رابينوا الفائزة بجائزة أفضل لاعبة في العام 2019.

التشكيلة المثالية لأفضل 11 لاعبا في العالم 2019:

حراسة المرمى: أليسون بيكر

خط الدفاع: ماتياس دي ليخت - سيرجيو راموس - فيرجيل فان دايك - مارسيلو

خط الوسط: لوكا مودريتش - فرينيكي دي يونغ

خط الهجوم: كيليان مبابي - ليونيل ميسي - إيدن هازارد - كريستيانو رونالدو

جيل إيليس، مدربة المنتخب الأمريكي للسيدات، الفائزة بجائزة أفضل مدرب/مدربة سيدات 2019.

جائزة أفضل حارس مرمى لعام 2019 فاز بها البرازيلي أليسون بيكر، حامي عرين ليفربول الإنجليزي.

التشكيلة المثالية لأفضل 11 لاعبة في العالم 2019.

جائزة اللعب النظيف لعام 2019 نالها المدرب الأرجنتيني مارسيلو بيلسا وأعضاء فريقه ليدز يونايتد الإنجليزي.

جائزة أفضل حارسة مرمى لعام 2019 نالتها ساري فان فينيندال، حارسة مرمى منتخب هولندا ونادي أرسنال الإنجليزي.

جائزة "الفيفا" للمشجعين في العام 2019 من نصيب البرازيلية سيلفيا غريكو مشجعة نادي بالميراس البرازيلي التي تعتني بابنها المكفوف نيكولاس، وتأخذه لجميع مباريات الفريق وتشرح له الأحداث بالتفصيل.

الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول الإنجليزي، الفائز بجائزة أفضل مدرب رجال 2019.

الهنغاري دانييل زوري يفوز بجائزة "بوشكاش" لأفضل هدف في العام 2019.

وتوج لوكا مودريتش، نجم ريال مدريد، بجائزة أفضل لاعب في العالم، العام الماضي، لكنه خارج الترشيحات هذا العام.

تعرف على المرشحين والجوائز:

جائزة أفضل لاعب: فيرجيل فان دايك، ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو.

جائزة أفضل حارس مرمى: أليسون بيكر، إيدرسون ومارك أندريه تير شتغن.

جائزة أفضل مدرب: بيب غوارديولا، يورجن كلوب وماوريسيو بوكيتينو.

جائزة أفضل لاعبة: لوسي برونز، أليكس مورغان وميغان رابينوي.

جائزة أفضل حارسة مرمى: كريستيان إيندلر، هيدفيج لينداهل وساري فان فينيندال.

جائزة أفضل مدرب/ مدربة سيدات: جيل إيليس، فيل نيفيل وسارينا فيجمان.

جائزة أفضل هدف (بوشكاش): ليونيل ميسي ضد ريال بيتيس، خوان كينتيرو ضد ريسينغ ودانييل زسوري أمام فيرينكفاروس.

جائزة أفضل تشجيع: سيلفيا جريكو، جوستو سانشيز وجماهير هولندا في كأس العالم للسيدات.

المصدر: RT