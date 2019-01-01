بريطانيا وفرنسا وألمانيا تحمل إيران مسؤولية هجوم أرامكو

جهينة نيوز:

أعلنت بريطانيا وفرنسا وألمانيا، اليوم الاثنين، أنه من الواضح أن إيران مسؤولة عن الهجوم على منشأتي "أرامكو" السعودية في 14 أيلول، وطالبت طهران بالموافقة على التفاوض على برامجها النووية والصاروخية وقضايا الأمن الإقليمي.

وقالت الحكومات الثلاث في بيان مشترك بعد لقاء جمع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك "حان الوقت لإيران كي تقبل بإطار مفاوضات طويلة الأمد على برنامجها النووي وكذلك على القضايا الأمنية الإقليمية، التي تشمل برامجها الصاروخية"، وفق وكالة "رويترز".

ووجهت وزارة الدفاع السعودية الاتهام لإيران برعاية الهجوم على منشآت شركة أرامكو النفطية في الـ 14 من أيلول الجاري، التي أعلن الحوثيون، مسؤوليتهم عنهِ، وقال متحدث عسكري خلال مؤتمر صحافي عقد في الرياض، أنه ليس هناك من "أي شك سعودي في دعم إيران للهجوم" الذي استخدمت فيه 25 طائرة مسيّرة، وصواريخَ أيضاً".

وبعد هجمات الـ 14 من أيلول، انخفضت عمليات إنتاج النفط في منشآت أرامكو بمقدار 5 ملايين برميل يومياً، حيث تفاعلت سوق الطاقة العالمية بقلق كبير في الوقت الذي تبذل فيه عملاق صناعة النفط المملوكة للدولة جهوداً لطمأنة الأسواق.

في السياق، ذكرت مصادر دبلوماسية أن خبراء من الأمم المتحدة ينتظر وصولهم إلى السعودية لإجراء تحقيق دولي حول الهجمات على المنشآت النفطية السعودية.

وأدانت موسكو، بشدة استهداف منشآت تابعة لأرامكو عملاق النفط السعودي، محذرة من أنها يمكن أن تؤدي إلى زعزعة التوازن في الأسواق النفطية العالمية.