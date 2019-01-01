مليارا ليرة قيمة ما خربه الإرهاب في كهرباء ريف حماة الشمالي

جهينة نيوز:

كشف المدير العام لشركة كهرباء حماة محمد رعيدي لـ«الوطن» أن قيمة ما خربه الإرهابيون في شبكات الكهرباء في ريف حماة الشمالي المحرر مؤخراً، بلغت نحو ملياري ليرة، وطالت الأضرار شبكات التوتر الكهربائي المتوسطة التي تغذي مدينة مورك وما حولها من قرى وبلدات ومزارع تدميراً كاملاً، كما هي عادتها بتدمير البنى التحتية في كل المناطق التي تغزوها تدميراً ممنهجاً بأوامر من مشغليها وداعميها.

وقال رعيدي: بعد الكشف الحسي الذي أجرته الورشات الفنية بالشركة، تبيَّنَ أن حجم الأضرار التي لحقت بالشبكة الكهربائية في مدينة مورك وقرى لحايا الشرقية والغربية والبويضة ومعركبة والمصاصنة ووادي الدورات، كبير جداً ويحتاج إلى ملياري ليرة لإعادة تأهيله.

وأكد أن الشركة تنفذ خطة إسعافية لإيصال التيار الكهربائي لمدينتي مورك وخان شيخون، بتكلفة 380 مليون ليرة، مشيراً إلى مواصلة الورشات الفنية إعادة تأهيل الشبكات ومراكز التحويل في صوران وطيبة الإمام ومعان وكوكب والكبارية ومعردس وغيرها من القرى والبلدات المحررة.

وتمت إعادة تأهيل معظم شبكات التوتر المتوسط المغذية لمناطق الريف الشمالي بطول 40 كم، وتركيب 67 محولة كهربائية باستطاعات مختلفة ومد 200 كم من خطوط التيار الكهربائي المنخفض بهدف إعادة تغذية منازل المواطنين بالطاقة الكهربائية في إطار الجهود التي تبذلها الحكومة لإعادة الخدمات الأساسية للبلدات والقرى المحررة، التي عاد إليها أهلوها بكثافة ما يتطلب تخديمهم بالخدمات الأساسية الضرورية.

وأكد رعيدي إيصال الكهرباء إلى محطات ضخ مياه الشرب والأفران والمنشآت الصناعية والحرفية والمدارس والدوائر الحكومية ومراكز التحويل الزراعية، منوهاً بأنها ما زالت الأعمال مستمرة بإضافة مراكز تحويل وشبكات جديدة.