مبادرة صناعية في حلب لدعم الليرة وتخفيض سعر صرف الدولار

جهينة نيوز:

أكد رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية المهندس فارس الشهابي أن الاتحاد وغرف الصناعة وغرفة صناعة حلب أطلقوا مبادرة لدعم الليرة السورية وتخفيض سعر صرف الدولار في السوق الموازية، إلى جانب العمل على تنشيط الإنتاج والعمل في المنشآت الصغيرة والمتوسطة بشكل رئيس، ودعم معارض التصدير، وتنشيط الصادرات، والتشديد على الصناعيين عدم التعامل بالدولار إلا في حالات نادرة «كشراء المواد الأولية».

وأكد حسب صحيفة الثورة على ضرورة قيام كبار رجال الأعمال الذين لديهم امتيازات وعقود وصفقات ضخمة الإسراع للمساهمة بالمبادرة من خلال سحب جزء بسيط من إيداعاتهم في المصارف الخارجية، وإعادتها إلى البلد، لافتاً إلى أن هذا التحرّك سيساهم في خفض سعر الصرف وإعادته إلى ما كان عليه في بداية العام الحالي.

واعتبر أن الإسراع بتطبيق مخرجات المؤتمر الصناعي الثالث هو الحل الأمثل للسيطرة على سعر صرف الدولار وتنشيط عجلة الإنتاج والتصدير والتنمية الاقتصادية.