بتكلفة 150 مليون ليرة افتتاح مركز هاتف ببيلا بعد إعادة تأهيله

جهينة نيوز:

بتكلفة تجاوزت 150 مليون ليرة افتتحت وزارة الاتصالات والتقانة أمس مركز اتصالات ببيلا في محافظة ريف دمشق بسعة 6800 خط هاتفي و1500 بوابة انترنت بعد إعادة تأهليه بسبب الأضرار التي لحقت به جراء الإرهاب.

وأوضحت الوزارة أنه سيتم اعتباراً من يوم الأربعاء القادم إعادة توزيع الخطوط الهاتفية على الأهالي الموجودين في ببيلا والمؤسسات الحكومية علماً أن المركز قابل للتوسع لنحو 11 ألف رقم. مؤكدة أنه تمت تغذية ثلاث مناطق في المحافظة بالهاتف بسعة تصل إلى 4000 دارة تقريباً وأنه سيتم التوسع وفق الحاجة في المناطق المكتظة مشيرة إلى أن الوزارة أعادت تشغيل جميع المراكز الهاتفية لسوار الشام مثل حرستا وزملكا وسقبا وببيلا وستتجه خلال الأيام القادمة نحو داريا ودوما اللتين تحتاجان إلى معالجة خاصة نتيجة الأضرار الكبيرة فيهما.

وبينت الوزارة أن عدد المراكز الهاتفية التي عادت إلى الخدمة في ريف دمشق بلغ 49 مركزاً فيما لا يزال 250 مركزاً خارج الخدمة وهناك خطة لإعادتها إلى الخدمة بالتدريج.

وأوضحت مصادر الشركة السورية للاتصالات أن خدمات الهاتف الثابت عادت لمناطق (شارع الصالات والشارع العام ودوار ببيلا وجزء من بلدة سيدي مقداد) وأن عملية ترميم الشبكة وتأمين الخدمات تجري تدريجياً لتغطي كل مناطق عمل مركز اتصالات ببيلا وهي (ببيلا وبيت سحم وعقربا وحجيرة).

ودعت الشركة المشتركين إلى مراجعة المركز لتسديد الذمم المالية المترتبة عليهم وتحديث بياناتهم لإعادة أرقامهم الهاتفية للخدمة موضحة أنه لا يترتب على المشترك أي مبلغ مالي خلال توقف المركز وتنحصر الفواتير المتراكمة عن الدورات الهاتفية التي لم يقم بتسديدها قبل توقفه.

وأشارت الشركة إلى إعادة تأهيل مركزي دير العصافير وبيت جن كبنية إنشائية استعداداً لإعادة الخدمة إليها مبينة أنه تم التنسيق مع محافظة دمشق لتأهيل مركز اتصالات القابون حيث تم حالياً بيان الاحتياجات اللازمة لبدء تأهيل خدمات الانترنت والهاتف بالسرعة الكلية.

وبينت محافظة ريف دمشق أن المحافظة بالكامل ستكون مغذاة بالهاتف خلال فترة ستة أشهر ومع عودة المواطنين إلى المناطق يتم استكمال جميع الخدمات كاشفة أن الخطوة القادمة ستكون باتجاه داريا كون الأهالي بدؤوا بالعودة إليها.