900 مليون ليرة إيرادات نقل درعا.. ومديرية دير الزور تعاود تقديم خدماتها من مقرها القديم!

جهينة نيوز:

بعد انقطاع دام أكثر من 4 سنوات تم يوم أمس عودة مديرية نقل درعا إلى مقرها الرئيسي الكائن في المنطقة الصناعية بدرعا.

وبين المهندس مهيب الرفاعي مدير نقل درعا في تصريح لصحيفة الثورة أن تكلفة أعمال تأهيل المقر بلغت 16 مليون ليرة، حيث عادت كوادر المديرية أمس لاستقبال المراجعين من المواطنين بعد افتتاح المقر بشكل رسمي وتجهيزه بكل مستلزماته الأساسية واحتياجاته، لافتاً إلى أن المقر الجديد يوفر مساحات كافية لاستيعاب ضغط العمل، حيث يحتوى على صالة كبيرة تجمع إضافة لكادرها مكتب خدمات لكل من التأمينات والمالية والمرور، وذلك تسهيلاً وتبسيطاً لإجراء معاملات المواطنين على مبدأ تطبيق النافذة الواحدة.

وأشار إلى أن الإيرادات المحققة حتى تاريخه بلغت 900 مليون ليرة وهي تعادل ضعف إيرادات الفترة المقابلة من العام الماضي، وذلك بسبب تحسن ظروف المحافظة واندفاع المواطنين لتسوية أوضاع مركباتهم وخاصةً لجهة تجديد ترخيصها بعد انقطاع عدة سنوات لافتاً إلى أن معاملات تجديد الترخيص خلال العام الحالي بلغت 14602 معاملة، بينما بلغت معاملات نقل الملكية 4889 معاملة، وهناك 36873 معاملة متفرقة من نقل مركبة لمحافظات أخرى وتبديل محرك وكشف اطلاع وغيرها.

كما عادت مديرية النقل في دير الزور لتقديم خدماتها للمواطنين فى مقرها القديم في شارع بورسعيد بعد تطهيره من مخلفات الإرهابيين وإعادة تأهيله وترميمه وتأمين البنى الأساسية اللازمة له وذلك بسرعة ومرونة للتخفيف عن المواطنين عناء السفر وإنجاز المعاملات خارج المحافظة.

وفي هذا السياق أكد مدير النقل في المحافظة المهندس عبد الخالق سليمان لصحيفة تشرين أن المديرية بدأت بتقديم خدماتها من جديد ضمن مقرها الأساس بعد إعادة تأهيله وهيكلة العمل فيه وتدقيق ملفات الآليات بالمديرية واستكمال النواقص وأرشفة وإعداد الملفات الإلكترونية للمركبات التي لم يتم إدخال بياناتها على الشبكة, وشدد سليمان على أنه بعد الانتهاء من إعداد أضابير المركبات وإجراء عملية الربط الشبكي مع الوزارة يمكن إجراء نقل ملكية الآلية من أي محافظة من دون الرجوع إلى الإضبارة الورقية وتفعيل ملف الحجوزات الذي يمكن عبره الاستعلام عن وضع الآلية وتسديد مخالفات السير المسجلة في أي محافظة, إضافة إلى إنجاز معاملات نقل الملكية ووضع الرهن وفكه وإجراء الفحص الدوري للمركبات وتسجيل التغييرات الفنية والجزئية عليها وتجديد الرخص.

وأشار مدير النقل إلى أن عدد المركبات المسجلة في المديرية بلغ /72775/ مركبة وعدد المعاملات المنجزة منذ بداية العام وصل الى نحو /12/ ألفاً ووصلت الرسوم المحصلة إلى أكثر من /377/ مليون ليرة وضريبة الدخل نحو /61/ مليون ليرة.

من جانبهم نوه عدد من المراجعين بسهولة العمل والسرعة في انجاز المعاملات مطالبين بافتتاح كوة للكاتب بالعدل ضمن مبنى المديرية للتخفيف عن المواطنين مشقة الانتقال إلى المحكمة والسرعة في إنجاز الأعمال.